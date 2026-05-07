C' è cauto ottimismo per Vetrerie Riunite dopo l' acquisizione dal parte di Oxy Capital

Mercoledì si è svolto un incontro del tavolo regionale per discutere della situazione di Vetrerie Riunite di Colognola ai Colli, a seguito dell'annuncio della cessione dell’azienda al fondo Oxy Capital Italia. La notizia della vendita ha suscitato un cauto ottimismo tra i rappresentanti presenti, che hanno esaminato le implicazioni per il futuro dell’azienda e il suo eventuale mantenimento dei livelli occupazionali.

Mercoledì si è tenuto un incontro del tavolo regionale relativo alla situazione di Vetrerie Riunite di Colognola ai Colli, in seguito alla comunicazione della cessione dell’azienda al fondo Oxy Capital Italia.All’incontro coordinato da Giuliano Bascetta dell’Unità di crisi aziendali di Veneto.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Genova: +1,6% di occupazione, manifatturiero vola. Cauto ottimismoGenova Rilancia l'Economia: Occupazione in Aumento e Sguardo Cauto al 2026 L'economia del territorio genovese ha mostrato una resilienza inattesa nel... Salvini sulla frana in Molise: “C’è cauto ottimismo”Oggi al MIT ho incontrato il presidente della Regione Molise Roberti e i vertici di FS, Anas, RFI e Autostrade per l’Italia per fare il punto sulla...