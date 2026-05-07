Una donna di 48 anni è stata arrestata con l'accusa di aver vessato i propri genitori, rendendo la loro vita quotidiana difficile attraverso comportamenti violenti e pressioni continue. Le autorità hanno indagato sulle accuse di violenze e soprusi che, secondo quanto riferito, si sarebbero protratti nel tempo. La vicenda coinvolge la relazione tra la donna e i suoi genitori, con dettagli ancora da chiarire nelle indagini in corso.

Avrebbe trasformato la vita quotidiana dei propri genitori in un incubo fatto di vessazioni, violenze e continue sopraffazioni. Per questo una donna di 48 anni, residente a Recanati, è stata arrestata dai carabinieri della stazione locale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata. L’indagine, condotta dai militari dell’Arma, ha fatto emergere un quadro grave e prolungato di maltrattamenti ai danni dei due anziani genitori, entrambi circa ottantenni. Secondo quanto ricostruito, la figlia avrebbe messo in atto comportamenti ripetuti e sistematici, rendendo la convivenza familiare ormai insostenibile per i due pensionati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vessazioni ai genitori", arrestata 48enne

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