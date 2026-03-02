Nella serata del 27 febbraio a Vigevano, in provincia di Pavia, tre ciclisti sono stati investiti in pochi minuti. Una donna di 48 anni è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio. Gli incidenti si sono verificati nel giro di poche ore, coinvolgendo tre diverse persone in sella alle biciclette. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’intera comunità locale.

Una sequenza di incidenti avvenuti la sera del 27 febbraio ha scosso Vigevano, in provincia di Pavia. Tre ciclisti sono stati coinvolti in altrettanti episodi nel giro di pochi minuti, tutti riconducibili alla stessa automobilista. La prima a essere colpita è stata una ragazza, urtata solo con lo specchietto dell’auto. Poco dopo, però, la situazione è degenerata: due uomini sono stati investiti in maniera più violenta. Il primo ha riportato una contusione a una mano, mentre il secondo è stato travolto e ha avuto bisogno di essere rianimato sul posto dai soccorritori prima del trasferimento in ospedale. Dietro gli episodi ci sarebbe una donna di 48 anni, ora accusata di tentato omicidio plurimo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pavia, tre ciclisti travolti in pochi minuti: 48enne arrestata per tentato omicidio

Leggi anche: Donna travolge tre ciclisti in poche ore: arrestata per tentato omicidio (non erano incidenti)

Investe tre ciclisti in pochi minuti e ammette: "Mi insultano ogni giorno". Poi ritrattaTre incidenti in sequenza che hanno coinvolto altrettanti ciclisti la sera del 27 febbraio a Vigevano (Pavia).

Tutti gli aggiornamenti su Pavia.

Argomenti discussi: Follia al volante, tre ciclisti travolti in poche ore - POP.

Travolge tre ciclisti in poche ore: donna arrestata per tentato omicidioTre ciclisti investiti nel giro di poche ore, tutti riconducibili alla stessa persona: è quanto accaduto venerdì pomeriggio a Vigevano, in provincia di Pavia, e che ha portato all’arresto di una donna ... zoom24.it

Investe volontariamente i ciclisti perché mi insultano e scappa: la pirata della strada di Vigevano è originaria del TorineseSi è costituita ed è stata arrestata, fino al 2023 aveva abitato nel Canavese (dove avrebbe anche un precedente grave) ... torinotoday.it