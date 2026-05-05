Una discussione familiare si è trasformata in un episodio di violenza nei confronti dei carabinieri intervenuti in una abitazione nel capoluogo toscano. L’intervento dei militari del nucleo radiomobile è avvenuto a seguito di una chiamata che segnalava una lite domestica. Durante l’intervento, una donna di 48 anni ha aggredito i militari, venendo successivamente arrestata. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli sui motivi della lite.

Firenze, 5 maggio 2026 – Lite in famiglia finisce con un’aggressione ai carabinieri e un arresto. È accaduto nei giorni scorsi nel capoluogo toscano, dove i militari del nucleo radiomobile sono intervenuti dopo una segnalazione per una discussione in ambito domestico. Una volta sul posto, i carabinieri hanno preso contatti con l’uomo che aveva richiesto l’intervento, il quale ha raccontato di essere rientrato a casa e di aver trovato il portone d’ingresso bloccato con una catena. Non era la prima volta, ha raccontato, che si era trovato costretto fuori casa. Una donna alterata ha dato in escandescenze. Dopo poco è uscita dall’appartamento una donna di 48 anni, di origine rumena, che fin da subito ha mostrato un comportamento aggressivo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lite in famiglia degenera: aggredisce i carabinieri, arrestata 48enne

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