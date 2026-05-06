HBO ha annunciato ufficialmente il rinnovo per una seconda stagione della serie basata sulla saga di Harry Potter, prima ancora dell’uscita della prima. La conferma è arrivata in modo ufficiale, senza attendere il debutto degli episodi. La serie, molto attesa dal pubblico, continuerà con nuovi episodi senza dover attendere ulteriori annunci o riscontri di ascolto. La produzione prosegue con le riprese per la stagione successiva.

HBO ha ufficialmente già confermato il rinnovo per una seconda stagione della sua attesissima serie televisiva originale dedicata a Harry Potter, ancor prima del debutto della prima stagione previsto per il prossimo Natale Questa notizia conferma la strategia a lungo termine del network, che mira ad adattare i sette libri di J.K. Rowling in altrettante stagioni prodotte nel corso di un intero decennio La seconda stagione, che trarrà ispirazione dal libro Harry Potter e la Camera dei Segreti, inizierà le riprese già questo autunno. Per gestire l’impegnativa produzione e mantenere il ritmo di lavoro, Jon Brown è stato promosso al ruolo di co-showrunner per la seconda stagione, affiancando l’attuale showrunner Francesca Gardiner.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Harry Potter, HBO sorprende tutti: già confermata la stagione 2 prima dell’uscita della prima

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