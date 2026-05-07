Verso Avellino - Modena Sottil | Rispettiamo il campionato Avrò indicazioni importanti per i playoff

Si avvicina la trentottesima giornata e ultimo atto di stagione regolare di Serie BKT alle porte, Avellino e Modena si sfidano allo stadio "Partenio-Adriano Lombardi" alle 20:30 di venerdì 8 maggio.La fame di punti tra le due squadre sarà, per forza di cose, diversa: gli irpini occupano l’ottavo.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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