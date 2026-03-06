Verso Modena - Cesena Sottil | Intensi non frenetici Più calmi e lucidi osiamo e torniamo sbarazzini

L'allenatore dei canarini in vista del derby di domani sera al "Braglia" alle 19:30: "Pyyhtia e Sersanti stanno arrivando, più il secondo del primo. Tutta la società sul pezzo per centrare i playoff da protagonisti" Vigilia di Modena – Cesena, derby e scontro caldo in zona playoff della ventinovesima giornata di Serie BKT previsto domani, sabato 7 marzo alle 19:30 allo stadio "Braglia". Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto: i canarini vengono da due sconfitte consecutive, ultima in ordine di tempo quella per 2-1 contro la Virtus Entella a Chiavari. I gialli occupano la sesta posizione della classifica a 43 punti, la distanza dal nono posto si è ridotta a 6 lunghezze. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Verso Modena - Monza, Sottil: "Arrabbiati dopo il Venezia, vogliosi di chiudere al meglio il 2025. Sul mercato..."Vigilia di Natale e conferenza prepartita di Andrea Sottil in vista di Modena-Monza, partita che apre la diciottesima giornata di Serie Bkt, l’ultima...

Crisi Modena Per Sottil è ora di cambiarePartiamo col dire che dal suo ritorno in serie B, il Modena non ha mai vinto la prima gara del nuovo anno.

Altri aggiornamenti su Verso Modena.

Temi più discussi: Verso Modena - Padova, Sottil: Con loro un conto in sospeso, servirà una partita maschia e solida; Sottil: Sconfitta difficile da accettare; Modena-Cesena, i precedenti: al Braglia bilancio a favore dei gialloblù. Un solo successo per i canarini con l'arbitro Marcenaro; MODENA CALCIO, DERBY CON IL CESENA, UNA GARA DA NON SBAGLIARE.

Verso Modena - Cesena, Sottil: Intensi, non frenetici. Più calmi e lucidi, osiamo e torniamo sbarazziniL'allenatore dei canarini in vista del derby di domani sera al Braglia alle 19:30: Pyyhtia e Sersanti stanno arrivando, più il secondo del primo. Tutta la società sul pezzo per centrare i playoff d ... modenatoday.it

MODENA – CESENA, SOTTIL: LORO IN DIFFICOLTA, MA SONO UNA SQUADRA FORTENel video l’intervista a Andrea Sottil, Allenatore Modena Dopo i due stop di fila con Padova ed Entella, il Modena chiude una settimana impegnativa con il terzo match nel giro di pochi giorni: domani ... tvqui.it

Modena-Nonantola e Carpi verso l’unificazione Leggi ora: - facebook.com facebook