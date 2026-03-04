Viola il divieto e torna a perseguitare la madre | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver violato un divieto e aver fatto ritorno nell’abitazione della madre, dove aveva già subito un ordine di allontanamento. Nonostante le disposizioni del giudice, si è presentato nuovamente sul luogo, chiedendo denaro e ponendo così fine alle restrizioni imposte. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua cattura.

L'uomo, già denunciato, è stato sorpreso dai carabinieri nell'abitazione della donna nonostante i provvedimenti del giudice Nonostante i provvedimenti del giudice, è tornato ancora una volta nell'abitazione della madre per pretendere denaro. I carabinieri della stazione di Castel San Pietro hanno arrestato un uomo di circa 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. A maggio del 2025, i militari avevano scoperto un drammatico scenario di violenza domestica. L'uomo, tornato a vivere con l'anziana madre, aveva iniziato a tormentarla con continue richieste di denaro, presumibilmente per l'acquisto di stupefacenti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Roma: viola divieto di avvicinamento alla madre, arrestato 24enneGiovane di 24 anni arrestato a Roma per violazione del divieto di avvicinamento alla madre. Leggi anche: Picchiava l’ex e la figlia, viola il divieto: arrestato Una selezione di notizie su Viola il divieto e torna a perseguitare.... Temi più discussi: Viola il divieto di avvicinamento e minaccia moglie e figli, 55enne arrestato; Quero di Setteville. Viola il divieto di avvicinamento e aggredisce i Carabinieri: arrestato ventenne; Capoterra, vessazioni e minacce ai familiari: 34enne viola il divieto di avvicinamento, arrestata; Verona, viola il divieto di avvicinamento e minaccia la famiglia: arrestato. Viola ripetutamente il divieto di avvicinamento, in carcere un 46enne a CrotoneAvrebbe più volte violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna nonostante le ripetute segnalazioni e i frequenti interventi dei carabinieri. Per questo l'autorità giudiziaria ha disposto per u ... ansa.it Perseguita la ex nonostante i divieti (e il braccialetto elettronico), 46enne in carcere a CrotoneAvrebbe continuato a infrangere le prescrizioni imposte dal giudice, avvicinandosi alla donna. L’uomo è stato arrestato ... corrieredellacalabria.it Ti è mai successo di… @thekolors_stash @dario_thekolors @alex_thekolors @vera.e.viola #sanremo #sanremo2026 #casakisskiss facebook Rapallo, viola la sorveglianza speciale per rubare al supermercato: 26enne in manette x.com