Veroli in scena D ESISTENZE

Da frosinonetoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Veroli proseguono gli eventi al Teatro Comunale, dove dopo una stagione teatrale intensa si continua a proporre spettacoli e iniziative culturali. La struttura rimane aperta al pubblico, offrendo occasioni di intrattenimento e approfondimento artistico. L’attività teatrale si inserisce in un calendario ricco di appuntamenti, mantenendo vivo il rapporto tra il teatro e la comunità locale. Le programmazioni successive sono già state annunciate e prevedono nuovi allestimenti e spettacoli.

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Dopo la chiusura di un’intensa stagione teatrale, continuano gli eventi al Teatro Comunale Veroli che accoglie sempre con gioia l’arte e la cultura. È un viaggio poetico tra le pieghe più intime dell’esistenza quello che approda sul palcoscenico domenica 10 maggio: sarà presentata in teatro la.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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