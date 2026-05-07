Veroli in scena D ESISTENZE

A Veroli proseguono gli eventi al Teatro Comunale, dove dopo una stagione teatrale intensa si continua a proporre spettacoli e iniziative culturali. La struttura rimane aperta al pubblico, offrendo occasioni di intrattenimento e approfondimento artistico. L’attività teatrale si inserisce in un calendario ricco di appuntamenti, mantenendo vivo il rapporto tra il teatro e la comunità locale. Le programmazioni successive sono già state annunciate e prevedono nuovi allestimenti e spettacoli.

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Dopo la chiusura di un’intensa stagione teatrale, continuano gli eventi al Teatro Comunale Veroli che accoglie sempre con gioia l’arte e la cultura. È un viaggio poetico tra le pieghe più intime dell’esistenza quello che approda sul palcoscenico domenica 10 maggio: sarà presentata in teatro la.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Veroli, in scena "Cecità " Veroli, in scena “Antigone”Il Teatro Comunale Veroli accoglie domenica 19 aprile uno degli archetipi più potenti del teatro classico con “Antigone”, spettacolo diretto da... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Veroli - Alex S Voice tra i vocalist migliori d’Italia; Frascati Scherma, Manuela Spica vince la medaglia di bronzo individuale agli europei Under 23. Alex S Voice tra i vocalist migliori d’ItaliaAlessandro Stirpe, in arte Alex S Voice, di Veroli, è tra i dieci finalisti dei Dance Music Awards, in programma l’8 giugno a Milano, nella categoria vocalist man d’Italia. Vocalist da ben 19 anni, il ... ciociariaoggi.it Storia e cultura, il progetto ABC fa tappa a VeroliFa tappa a Veroli il Progetto ABC che continua a tessere legami preziosi in tutto il Lazio. Un viaggio tra storia, cultura e consapevolezza, capace ... msn.com Viaggio alla scoperta della città di Veroli e del suo territorio La giornata è iniziata con il saluto ufficiale nella splendida cornice della Sala Consiliare alla presenza del Sindaco e del Dirigente Scolastico: un momento di incontro, accoglienza e dialogo che - facebook.com facebook #AceaScuola alla sorgente di Capo d’Acqua, a Veroli. Una giornata speciale insieme agli studenti dell’IC Gino Felci, alla scoperta di dove nasce il viaggio dell’acqua e di come viene gestita fin dalla sua origine. Accompagnati dai nostri tecnici, i ragazzi hanno x.com