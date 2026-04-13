Veroli in scena Antigone

Domenica 19 aprile il Teatro Comunale di Veroli ospiterà “Antigone”, uno dei testi più rappresentativi del teatro classico. La messa in scena è curata dalla compagnia LE STREHE, con la regia di Cataldo Nalli. Lo spettacolo propone una rilettura del celebre personaggio e delle sue vicende, portando il pubblico nel cuore di una tragedia antica. L’evento si inserisce nella programmazione del teatro comunale della città.

Il Teatro Comunale Veroli accoglie domenica 19 aprile uno degli archetipi più potenti del teatro classico con “Antigone”, spettacolo diretto da Cataldo Nalli per la compagnia LE STRENGHE.“Stato non è la proprietà d’un solo”: è da questo principio che prende forma una messinscena intensa e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Salerno, Teatro delle Arti: in scena “La piccola Antigone”Tempo di lettura: 2 minutiLa stagione di “Fo Teatro”, la rassegna dedicata al teatro d’avanguardia del Teatro Delle Arti di Salerno, diretta da...

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