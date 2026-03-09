Veroli in scena Cecità

Il 15 marzo il Teatro Comunale di Veroli ospiterà lo spettacolo teatrale ispirato a

Consapevole della complessità di tradurre in linguaggio teatrale la potente e vischiosa identità dell'opera di Saramago, il regista, Ivano Capocciama, sceglie di non riprodurre la trama del romanzo, ma di attraversarne il cuore tematico. La scena diventa così uno spazio di ricerca e di tensione drammatica, in cui la narrazione si dissolve per lasciare emergere le domande profonde che attraversano l'opera dello scrittore portoghese. I personaggi, sospesi tra cecità e visione, abitano un mondo al limite della sopportazione umana.

