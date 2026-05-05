Il portiere del Bologna potrebbe tornare disponibile già in vista della prossima partita contro il Napoli. Si tratta di un possibile rientro dopo un problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane. Al momento, il giocatore afferma di essere fedele ai colori rossoblù e si allena con il gruppo, con l’obiettivo di tornare in campo quanto prima.

Il Bologna riprenderà a lavorare domani a Casteldebole. Come ipotizzato, Lukasz Skorupski, dopo la lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro, potrebbe tornare a disposizione di Italiano per la gara di lunedì col Napoli: se da titolare o meno, si vedrà. Nel frattempo, il portiere polacco non intende lasciare Bologna anche in virtù delle sue parole pronunciate non molto tempo fa dopo il rinnovo. "Sono a Bologna da tanti anni, la mia famiglia sta molto bene qui - disse il portiere in una trasferta di Europa League - Vorrei chiudere qua, ho firmato fino al 2027 e magari se dimostro di essere ancora affidabile mi piacerebbe prolungare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna, Skorupski verso il rientro: può esserci col Napoli

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