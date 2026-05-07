Verdis la micronazione sul Danubio che sfida i confini | il sogno di uno Stato tra arresti diplomazia e utopia

Lungo il corso del Danubio, tra Croazia e Serbia, si trova un piccolo lembo di terra che da anni suscita attenzione per le sue vicende. Questa zona è al centro di un episodio che coinvolge arresti, tentativi diplomatici e una realtà che alcuni definiscono come una micronazione. La storia si sviluppa in un’area di confine dove si intrecciano interessi e tensioni tra le autorità dei due paesi e chi rivendica uno status sovrano.

Lungo il corso del Danubio, nel tratto che segna il confine tra Croazia e Serbia, esiste un piccolo lembo di terra che da anni alimenta una delle vicende più curiose e controverse d’Europa. Si tratta di una striscia fluviale di appena mezzo chilometro, rimasta in una sorta di limbo giuridico dopo la dissoluzione della ex Jugoslavia, mai formalmente rivendicata né da Zagabria né da Belgrado. È proprio su questo vuoto di sovranità che, nel maggio 2019, un gruppo di giovani ha deciso di costruire qualcosa di inedito: la Libera Repubblica di Verdis. Quella che inizialmente poteva sembrare una provocazione o un esperimento simbolico si è...🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Verdis, la “micronazione” sul Danubio che sfida i confini: il sogno di uno Stato tra arresti, diplomazia e utopia Notizie correlate Matera, Amabili Confini: il Labirinto sfida i confini con la parola? Cosa scoprirai Come può la letteratura abbattere i muri delle periferie materane? Chi sono gli autori che dialogheranno con i detenuti del carcere?... Mascagna al Valle Faul: l’arte che sfida i confini tra pittura e scultura? Cosa sapere Fiorenzo Mascagna espone i suoi rilievi cromatici al centro culturale Valle Faul fino al 3 maggio.