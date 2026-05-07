Verdi Puglia | Solidarietà alla portavoce Innocenza Starace

I Verdi Puglia hanno espresso solidarietà alla portavoce della Provincia di Foggia, Innocenza Starace, manifestando vicinanza e piena fiducia nei suoi confronti. La nota è arrivata in seguito a eventuali attacchi o difficoltà che la portavoce avrebbe affrontato. Nessun dettaglio specifico sui motivi di questa presa di posizione o sui fatti che hanno portato a questa dichiarazione.

Esprimiamo vicinanza, solidarietà e piena fiducia nella nostra Portavoce della Provincia di Foggia Innocenza Starace. Il suo impegno nelle tante battaglie ecologiste, sulle questioni di genere ed in difesa degli ultimi non può da nessuno essere ridotto a “ badante del consigliere De Luca”. Tale grave affermazione vuol sminuire l’impegno di una donna in politica, non riconoscerne il ruolo e debbono essere assolutamente condannate. Ringraziamo Innocenza Starace e Maria Teresa Valente per il loro impegno, e ci auguriamo che sempre più donne siano protagoniste della vita politica.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Verdi Puglia: “Solidarietà alla portavoce Innocenza Starace” Notizie correlate Femminicidi, l'avv. Starace tra le donne 'Verdi' promotrici di un disegno di LeggeLa necessità nasce dal ripetersi di femminicidi nonostante le denunce presentate dalle vittime. Europa Verde – Verdi Campania: eletti i nuovi co-portavoce regionali, Maria Francesca Imbaldi e Davide SeconeTempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta a Napoli l’Assemblea Regionale di Europa Verde – Verdi Campania, che ha visto una grande partecipazione di...