Femminicidi l' avv Starace tra le donne ' Verdi' promotrici di un disegno di Legge

Allo forum nazionale delle donne ‘Verdi’, l’avvocatessa Innocenza Starace, insieme a Anna Mariggiò e Fulvia Gravame, ha presentato un disegno di legge dedicato alla prevenzione dei femminicidi e della violenza di genere. La consegna di una copia del documento è avvenuta alla capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera dei deputati. La proposta si inserisce in un’iniziativa promossa dalle rappresentanti femminili del partito.

La necessità nasce dal ripetersi di femminicidi nonostante le denunce presentate dalle vittime. "Purtroppo l'assenza di un lavoro educativo sessuo-affettivo serio nelle scuole non produce alcun miglioramento nella cultura patriarcale che per noi donne Verdi è l'origine della violenza di genere". Il testo, inoltre, prevede l'obbligo per il ministero di pubblicare annualmente i dati dei processi per violenza di genere e femminicidio per permettere una valutazione delle politiche di genere. "La scelta di predisporre un disegno di legge è conseguente al nostro forte convincimento che battaglie solo ideologiche ma senza contenuti pratici non sono utili.