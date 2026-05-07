Verde pubblico a Bari svolta nella gestione | censimento completato e addio allo stallo burocratico

A Bari si è concluso il censimento del verde pubblico, ponendo fine a un periodo caratterizzato da attese e incertezze nella gestione delle aree verdi. La fine della fase di stallo burocratico permette ora di avviare procedure più snelle e concrete per la cura e la manutenzione degli spazi aperti cittadini. La finalizzazione del censimento rappresenta un passo importante per riorganizzare le attività legate al verde pubblico nel capoluogo pugliese.

Mettere fine a quello che è stato definito allo stallo burocratico nella gestione del verde cittadino. È questo l'obiettivo emerso dalla seduta della Commissione consiliare Ambiente di questa mattina, presieduta dal consigliere comunale di Bari, Antonio Bozzo. L’incontro, durato circa due ore, ha.🔗 Leggi su Baritoday.it

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