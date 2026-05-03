A Castel del Piano, il verde pubblico sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nella pianificazione della città. Recentemente, è stato annunciato un intervento di rinnovamento che prevede anche un censimento degli spazi verdi. L’obiettivo è migliorare la gestione e la cura delle aree verdi presenti nel territorio comunale. Questo intervento si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione degli spazi aperti per i cittadini.

CASTEL DEL PIANO A Castel del Piano il verde pubblico si afferma sempre più come elemento centrale della pianificazione urbana e della qualità della vita. L’amministrazione comunale ha infatti avviato una serie di interventi mirati non solo ad arricchire il patrimonio arboreo, ma anche a costruire una visione di lungo periodo in cui natura e città possano convivere in modo armonioso. Negli ultimi giorni sono stati messi a dimora 16 aceri montani lungo viale Orazio Imberciadori, contribuendo a riqualificare uno degli assi viari principali del paese. Parallelamente, 24 alberi di Giuda hanno trovato collocazione nell’area del Parco dei Cigni e nella zona del Pump track, spazi molto frequentati da famiglie e giovani, che vedono così migliorare non solo l’aspetto estetico ma anche il comfort ambientale, soprattutto nei mesi più caldi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verde pubblico in primo piano. Importante nuovo look: "Faremo anche un censimento"

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