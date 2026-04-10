Firenze uno sportello contro il burn out di familiari e caregiver delle persone malate

A Firenze è stato aperto uno sportello dedicato a supportare i familiari e i caregiver che assistono persone con malattie croniche o disabilità. La struttura offre servizi di ascolto e orientamento, con l’obiettivo di aiutare chi si prende cura di un familiare e di prevenire situazioni di burnout. L’iniziativa mira a offrire un punto di riferimento per coloro che spesso si trovano soli ad affrontare questa responsabilità.

Firenze, 10 aprile 2026 – Uno sportello per aiutare chi aiuta e non lasciare soli le persone che assistono familiari malati cronici o disabili. E’ il progetto “Accanto a chi Cura” promosso dalla cooperativa sociale Nomos in collaborazione con Publiacqua. “L’obiettivo è prevenire il burnout dei caregivers e migliorare la qualità della vita dell’intero nucleo familiare attraverso un percorso personalizzato in cui la famiglia viene seguita da un team di professionisti: lo sportello fornisce ascolto ma dà anche strumenti e indicazioni pratiche per la gestione quotidiana della cura del parente malato o con disabilità” spiega Gaia Guidotti, vicepresidente Nomos. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, uno sportello contro il burn out di familiari e caregiver delle persone malate Nasce lo “Sportello per assistenti familiari”, nuovo servizio a sostegno di famiglie e caregiverSaranno operativi sul territorio distrettuale otto nuovi sportelli dedicati all’assistenza familiare e al lavoro di cura creando una rete... Uno sportello per caregiver: "Necessità reale"Aiutare chi in famiglia è in difficoltà senza essere un ‘fantasma’ con un peso sulle spalle che annulla la propria vita, il lavoro, gli affetti. Temi più discussi: Orientamento universitario: una open week dedicata alle lauree magistrali; Nasce la Casa dei genitori alla stazione Statuto; La Casa dei Genitori alla Stazione dello Statuto: servizi e attività per famiglie e territorio; A Firenze nasce la Casa dei genitori: spazio di ascolto orientamento per le famiglie. All’Università di Firenze apre uno sportello di ascolto contro la violenza di genereFirenze, 6 marzo 2026 – Un nuovo punto di ascolto dedicato alle donne della comunità accademica prende vita all’Università di Firenze, con l’obiettivo di offrire supporto, orientamento e tutela a chi ... lanazione.it Corteo antifascista a Firenze contro la sede di Futuro Nazionale: centinaia in stradaCorteo antifascista a Firenze contro la sede di Futuro Nazionale. Centinaia di partecipanti con Cgil, Arci e Anpi nel quartiere Rifredi ... gonews.it Roma-Firenze, stop ai treni Alta Velocità: da mezzanotte (di oggi) fino a domenica lavori e disagi - facebook.com facebook In #A1, in direzione Bologna: code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio A1-Var Baccheraia #viabiliTOS #viabiliFI x.com