A Venezia si svolge il festival Urbs Scripta, dedicato ai graffiti lasciati sui muri della città. Durante l’evento, si possono osservare i segni incisi dai prigionieri nelle celle di Palazzo Ducale e scoprire come si giocava a un antico gioco sui tavoli di pietra. La manifestazione offre un’occasione per esplorare i messaggi scritti e le tracce storiche ancora visibili nel patrimonio urbano.

? Cosa scoprirai Cosa raccontano i segni lasciati dai prigionieri nelle celle di Palazzo Ducale?. Come si può giocare a un antico gioco su scacchiere di pietra?. Dove si nascondono i graffiti armeni all'interno della Basilica di San Marco?. Chi ha inciso i simboli dimenticati tra le mura dell'Arsenale?.? In Breve Apertura 14 maggio a Ca’ Flangini con l'intervento dello scrittore Tiziano Scarpa.. Torneo di tria e caccia al tesoro alle Procuratie Vecchie il 17 maggio.. Visite tattili e interpreti LIS per l'accessibilità ai monumenti e zone periferiche.. Eventi correlati a Fornase di Spinea tra il 30 aprile e il 4 maggio.. Dal 14 al 17 maggio 2026, Venezia ospiterà la quarta edizione di Urbs Scripta, il festival che riporta alla luce i segni lasciati dai secoli sulle pietre della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, Urbs Scripta: il festival che svela i graffiti sui muri

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