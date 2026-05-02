Il celebre Ghost Pitùr in azione a Torino contro i graffiti | di notte fa sparire le scritte sui muri di via Accademia delle Scienze

Di notte, un individuo con cappuccio nero interviene a Torino, rimuovendo graffiti dai muri di via Accademia delle Scienze. L’azione avviene in modo silenzioso e senza lasciare tracce visibili, diventando un fenomeno che si ripete con regolarità. La presenza di questa persona, nota come Ghost Pitùr, è stata segnalata più volte, ma il suo volto rimane sconosciuto. La sua attività si svolge sotto la luce della luna, in modo del tutto anonimo.

Agisce nella notte, in forma del tutto anonima, all'ombra della luna e del cappuccio nero che lo copre. Le spalle si vedono più del viso, mentre le braccia sorreggo rulli e pennelli. Quel che è certo, è ciò che accade dopo il suo passaggio: tutte le scritte che prima imbrattavano i muri, le.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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