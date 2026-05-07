Dopo il ritorno in Serie A, la squadra veneziana ha modificato la propria struttura azionaria. È stata annunciata l’ingresso di nuovi investitori, con la partecipazione di un noto artista musicale. In questo quadro, anche la prima donna a ricoprire la carica di presidente viene confermata nel ruolo. La società ha comunicato ufficialmente i cambiamenti, senza fornire dettagli sui nomi coinvolti.

Appena ritornato in Serie A, il Venezia ridefinisce il suo assetto azionario e accelera il suo progetto che va oltre il campo da gioco. Il rapper canadese Drake, comproprietario del club che un paio d’anni fa salvò dal fallimento, ha orchestrato l’ingresso di nuovi investitori, nell’ambito di una racconta fondi da 100 milioni di euro lanciata in questa stagione. Si tratta di Francesca Bodie e Tim Leiweke, due pesi massimi dello sport system americano, che da sempre si caratterizza per le interconnessioni con lo spettacolo e l’immobiliare. I due manager diventano i soci di maggior peso della componente di minoranza di un assetto molto variegato che vede in posizione di controllo un veicolo statunitense con diversi investitori, tra cui appunto Drake.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francesca Bodie prima presidente donna del Venezia: il rapper Drake coinvolge nuovi investitori

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