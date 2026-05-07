Il Venezia fa sul serio | 100 milioni per la serie A Francesca Leiweke Bodie nuova presidente

Il Venezia FC ha annunciato un investimento di 100 milioni di euro volto alla partecipazione alla serie A, comunicato nel giorno che precede una grande festa del club. Contestualmente, è stato nominato un nuovo presidente, Francesca Leiweke Bodie. La società ha reso pubblica questa decisione di investimento di minoranza, che potrebbe avere un ruolo importante nel futuro del club.