Venezia-Palermo | occhi sulla coppa Stroppa | Non arrivare primi darebbe fastidio

Venerdì sera si disputa l’ultima giornata di serie B, con il Venezia già promosso in serie A e il Palermo impegnato a cercare di ottenere punti per migliorare la propria posizione in classifica. La partita si gioca al Penzo, che registra il tutto esaurito. Il tecnico dei veneti ha dichiarato che arrivare primi in campionato sarebbe un risultato che farebbe piacere, mentre i siciliani puntano a una vittoria per mantenere vive le speranze di migliorare il piazzamento.

Vigilia di ultimo match di serie B. Con la promozione già in tasca, il Venezia si presenta in un Penzo tutto esaurito contro un Palermo a caccia di punti, e con un solo obiettivo: vincere, per vincere il campionato di serie B (il Frosinone secondo dista un solo punto), e festeggiare al meglio con.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Il Venezia atteso sul campo della Sampdoria. Stroppa: «Non siamo per caso primi in classifica»Il tecnico ha fatto il punto sul match contro i blucerchiati: «Hanno da poco cambiato allenatore, ci aspettiamo quindi un avversario con una reazione... Calcio a 5, primi bilanci per l'under 19 del Forlì: "Percorso in crescita, ora vogliamo arrivare fino alle finali di Coppa Italia"Archiviato il campionato, ora l’attenzione si sposta sulla Coppa Italia di categoria, che vedrà l’Under 19 del Forlì esordire il 22 marzo contro il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Chi va in Serie A e ai playoff promozione in Serie B, tutte le combinazioni nella penultima giornata; Venezia, per la prossima stagione occhi sull’ex rosa Aurelio; CorSport – Palermo, Inzaghi prova. Ma in testa ha solo i playoff; Il Gazzettino di Venezia: Il Penzo si veste a festa per l’ultima col Palermo. Venezia, verso il Palermo: la probabile formazioneIl Venezia si prepara alla festa per il ritorno in Serie A, dopo solo una stagione in Serie B, davanti al proprio pubblico, allo Stadio Penzo, nell'ultima giornata di questa regular season contro il ... forzapalermo.it Venezia, Monza, Frosinone e Palermo: dietro la grande corsa verso la Serie AI numeri non mentono, anche se in questo caso possono sembrare superflui. Basta vedere la classifica e il rendimento per capire come Venezia, Monza, Frosinone e Palermo (questo il nuovo ordine di ... gazzetta.it SERIE B: ULTIMO ATTO! Il Palermo vola a Venezia per prendersi il miglior piazzamento playoff, mentre a Frosinone è tutto pronto per la festa Serie A. Novanta minuti di fuoco tra sogni promozione e incubo retrocessione. Chi festeggerà stasera L'articol - facebook.com facebook Venezia-Palermo nel segno degli ex: da Pohjanpalo a Inzaghi, passando per Ceccaroni e non solo x.com