Il Venezia atteso sul campo della Sampdoria Stroppa | Non siamo per caso primi in classifica

Il Venezia si prepara a giocare contro la Sampdoria, con l’obiettivo di mantenere la posizione in classifica. Dopo la vittoria contro la Reggiana al Penzo, che ha permesso di salire in testa alla classifica, la squadra si concentra sulla prossima sfida che si terrà domani sera alle 19. Il tecnico ha commentato la posizione in classifica, ricordando che non è un caso essere primi.

Il tecnico ha fatto il punto sul match contro i blucerchiati: «Hanno da poco cambiato allenatore, ci aspettiamo quindi un avversario con una reazione emotiva importante. Sarà una partita difficile» Archiviata la vittoria contro la Reggiana al Penzo che ha permesso di riconquistare la vetta solitaria della classifica, domani sera - con fischio d'inizio alle 19.30 -, il Venezia è atteso sul campo della Sampdoria in occasione della 30ª giornata di seria B. Nel merito del match si è espresso l'allenatore, Giovanni Stroppa, nel corso della tradizionale conferenza che anticipa i match: «Ragioniamo sempre partita dopo partita - ha dichiarato il tecnico - cercando di fare più punti possibili. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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