Calcio a 5 primi bilanci per l' under 19 del Forlì | Percorso in crescita ora vogliamo arrivare fino alle finali di Coppa Italia

L'under 19 del Forlì ha concluso il campionato con una vittoria contro la seconda in classifica e tre successi consecutivi. I primi bilanci indicano un percorso in crescita, con la squadra che esprime la volontà di arrivare fino alle finali di Coppa Italia. La stagione si è chiusa con risultati positivi, rafforzando la fiducia nel gruppo.

Archiviato il campionato, ora l’attenzione si sposta sulla Coppa Italia di categoria, che vedrà l’Under 19 del Forlì esordire il 22 marzo contro il Città del Rubicone Il campionato si è chiuso con una vittoria di prestigio contro la seconda in classifica e con tre successi consecutivi che certificano il buon momento della squadra. Per l’Under 19 del Forlì è tempo di bilanci, ma anche di guardare avanti: all’orizzonte c’è la Coppa Italia di categoria, che inizierà il 22 marzo contro il Città del Rubicone. A fare il punto è l’allenatore Filippo Mingozzi, impegnato sia alla guida della prima squadra sia del gruppo Under 19. “Il bilancio è sicuramente positivo - spiega - magari non da un punto di vista strettamente di classifica, ma da quello del percorso assolutamente sì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

