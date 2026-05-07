A Venezia, un artista ha citato il presidente della Repubblica durante un evento, sottolineando che l’arte richiede coraggio e libertà. Nel frattempo, alcuni attivisti hanno manifestato per contestare i discorsi ufficiali sulla città, sfidando le posizioni istituzionali presenti. La scena ha coinvolto persone che hanno scelto di esprimersi pubblicamente, mettendo in discussione il ruolo dell’arte e della protesta nel contesto veneziano.

? Cosa scoprirai Come può l'audacia artistica giustificare il silenzio sui conflitti attuali?. Chi sono gli attivisti che hanno sfidato i discorsi istituzionali a Venezia?. Perché le parole di Mattarella sono diventate un terreno di scontro politico?. Quale rischio corre la diplomazia italiana usando la cultura come scudo retorico?.? In Breve Proteste di russi, ucraini, polacchi, lituani ed estoni a Venezia contro il regime di Putin.. Contrasto tra retorica della libertà e bombardamenti su scuole e abitazioni in Ucraina.. Dibattito culturale italiano tra riferimenti storici a Mussolini e al regista Monicelli.. Il presidente della Biennale di...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, Buttafuoco cita Mattarella: l’arte serve audacia e libertà

Notizie correlate

Biennale Arte 2026, Buttafuoco: “A Venezia spazio a dissidenti con due cantieri”“A proposito di uno spazio a Venezia dedicato ai dissidenti comunico che questo è già prossimo con ben due cantieri”.

Biennale di Venezia, un incubo in 6 punti. Buttafuoco rompe il silenzio: “Arte contro i prepotenti”Domenica le parole del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco: “L’arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Biennale, Buttafuoco cita Mattarella: Noi liberi e audaci. Non imbracciamo armi. E ringrazia Giuli; Buttafuoco cita Mattarella e la Biennale si alza in volo; Biennale, Buttafuoco cita Mattarella: Noi liberi e audaci. E sulla Russia: Qui selezioniamo opere, non passaporti; Buttafuoco ringrazia Giuli e Meloni e cita Mattarella: Alla Biennale liberi e audaci.

Biennale, Buttafuoco cita Mattarella: Noi liberi e audaci. E sulla Russia: Qui selezioniamo opere, non passaportiAlla 61esima Biennale Arte, Buttafuoco cita Mattarella su libertà e audacia e difende l’autonomia della Fondazione sul caso Russia ... affaritaliani.it

Biennale, Buttafuoco cita Mattarella: Noi liberi e audaci. E ringrazia GiuliIl presidente nel discorso di introduzione per la stampa internazionale. Ottavia Piccolo legge Pound VENEZIA – Il primo grazie è al ministro della Cultura, il nemico di questi giorni, Alessandro Giu ... repubblica.it

Drake riunisce nuovi proprietari: il Venezia FC annuncia un investimento strategico da parte di Tim Leiweke e Francesca Bodie nell'ambito di una raccolta fondi da 100 milioni di euro nel corso della stagione 2025-26. Drake Brings Together New Ownership as - facebook.com facebook

La Biennale di Venezia (@la_Biennale) / Posts / X x.com