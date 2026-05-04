Biennale di Venezia un incubo in 6 punti Buttafuoco rompe il silenzio | Arte contro i prepotenti

Durante la giornata di domenica, il presidente della Biennale ha dichiarato che l’arte possiede una forza superiore a ogni forma di prepotenza. Questa affermazione arriva in un momento di tensione legato alla manifestazione, che ha visto alcune critiche e polemiche pubbliche. In particolare, sono stati individuati sei punti critici che hanno portato a una sorta di crisi interna. Buttafuoco ha poi espresso come l’arte possa rappresentare una risposta alle ingiustizie.

Domenica le parole del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco: “L’arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza. L’arte ci destina al futuro e ci dà la possibilità di cancellare le catastrofi”. Lunedì il forfait della Repubblica Islamica dell’Iran. Nei giorni scorsi – neanche due mesi in tutto, e attenzione: la pre-apertura della 61ª edizione dell’ Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia è martedì 5 maggio – abbiamo assistito nell’ordine: 1) Alla lettera di censura dell’Ue sulla riapertura alla Mostra del Padiglione della Russia, con tanto di minaccia di ritiro dei finanziamenti (due milioni di euro) nel caso la Biennale non avesse fatto marcia indietro.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Biennale di Venezia, un incubo in 6 punti. Buttafuoco rompe il silenzio: “Arte contro i prepotenti” Notizie correlate Biennale Arte 2026, Buttafuoco: “A Venezia spazio a dissidenti con due cantieri”“A proposito di uno spazio a Venezia dedicato ai dissidenti comunico che questo è già prossimo con ben due cantieri”. Biennale Venezia 2026, Giuli contro Buttafuoco e il padiglione russoAncora polemica per la presenza del padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Biennale Card 2026: scopri tutti i benefit; Biennale di Venezia, si è dimessa la Giuria internazionale; Biennale di Venezia, la Giuria internazionale si è dimessa. Il pubblico sceglierà il Leone d'oro!; Biennale di Venezia, si dimette la Giuria internazionale. Il ministero della Cultura: Noi estranei. Biennale di Venezia, un incubo in 6 punti. Buttafuoco rompe il silenzio: Arte contro i prepotentiMartedì 5 maggio l’anteprima della kermesse con il caso internazionale di Russia e Israele. E i due mesi più pazzi per Venezia si concludono (per ora) con il forfait di Teheran ... quotidiano.net Geopolitica della Biennale di Venezia, una prima guidaVenezia - In occasione della pubblicazione della Mappa Geopolitica della Biennale d'Arte di Venezia, abbiamo chiesto al nostro direttore responsabile Luca Muscarà di fare una prima ricognizione geopo ... arte.it Tg3. . Primo appuntamento ufficiale della Biennale di Venezia. L'esposizione tra polemiche e dissidi per la partecipazione della Russia incassa il no alla partecipazione dell'Iran. Il presidente Buttafuoco: "l'arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepoten - facebook.com facebook Scusate. Non avevo capito. I giurati della Biennale di Venezia si sono dimessi quando hanno saputo che in caso di contenziosi con gli artisti israeliani esclusi dai premi avrebbe dovuto pagare loro le richieste danni. Però, coraggiosi… x.com