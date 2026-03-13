Durante la presentazione della Biennale Arte 2026, un rappresentante ha annunciato che a Venezia sono già in corso due cantieri dedicati alla creazione di uno spazio riservato ai dissidenti. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui progetti o le modalità di realizzazione, confermando l’intenzione di dedicare un’area specifica ai dissidenti all’interno della manifestazione.

“A proposito di uno spazio a Venezia dedicato ai dissidenti comunico che questo è già prossimo con ben due cantieri”. Così il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco in un intervento su ‘Il Foglio’ dopo le polemiche scoppiate per la presenza del padiglione russo. “Siamo già al lavoro per ricordare il Cinquantenario della Biennale del Dissenso di Carlo Ripa di Meana invitando cinque protagonisti di oggi sgraditi assai ai loro governi, rispettivamente di Usa, Israele, Cina, Russia e perfino Ue. Non faccio oggi i nomi per ovvi motivi – ha spiegato – Per quanto riguarda la Russia, ancora lo scorso anno, alla Mostra del Cinema, abbiamo avuto ospite un fior di avversario di Vladimir Putin, ossia Aleksandr Sokurov e il film più politicamente atteso – accanto a quello sulla bambina palestinese – è stato proprio ‘Il Mago del Cremlino'”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Biennale Arte 2026, Buttafuoco: “A Venezia spazio a dissidenti con due cantieri”

