In Veneto, le rette per gli anziani sono state fissate a 95 euro, suscitando preoccupazioni tra i sindacati riguardo al diritto alla cura. Molti pensionati non riescono ancora ad accedere ai fondi regionali destinati a sostenere le spese assistenziali. La questione solleva interrogativi sul peso di questi aumenti sulle pensioni medie previste per il 2026, mentre si continuano a registrare difficoltà nel garantire i servizi necessari agli anziani.

? Cosa scoprirai Quanto peserà l'aumento delle rette sulle pensioni medie nel 2026?. Perché migliaia di anziani non riescono a ottenere i fondi regionali?. Come influirà il rincaro delle rette sulla gestione delle famiglie venete?. Chi dovrà garantire la sostenibilità economica delle case di riposo?.? In Breve Contributi regionali attuali a 52 euro contro richiesta 50% della retta media.. Spesa mensile per 4.300 anziani senza impegnativa salirà a 2.850 euro nel 2026.. Sindacati Spi, Fnp e Uilp chiedono rilancio Ipab e nuovi posti letto.. In Veneto 290.000 cittadini ricevono assistenza domiciliare da caregiver o familiari.. Nel Veneto le famiglie affrontano un rincaro brutale per l’assistenza agli anziani, con rette che nel 2026 toccheranno i 95 euro al giorno non ha contributi regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, rette anziani a 95€: i sindacati: ‘Il diritto alla cura rischia

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