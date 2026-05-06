L’alto costo della vecchiaia | in Veneto rette insostenibili

In Veneto, le spese per la vecchiaia sono in aumento e molte famiglie si trovano a dover affrontare rette che diventano sempre più difficili da sostenere. I costi associati all'invecchiamento, come assistenza e strutture residenziali, si sono incrementati nel tempo, rendendo difficile per alcune famiglie mantenere un equilibrio finanziario. La situazione solleva preoccupazioni sulla accessibilità ai servizi per gli anziani nella regione.

Invecchiare in Veneto costa sempre di più. E rischia di diventare un lusso che molte famiglie non possono più permettersi. L’allarme arriva dai sindacati dei pensionati – Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp-Uil – che fotografano una situazione ormai strutturale: rette delle case di riposo in crescita.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Il costo della benzina: "Prezzi insostenibili per chi deve lavorare"Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto carburanti che prevede un sostanzioso taglio delle accise che già dalle prossime ore si trasformerà... Affitti insostenibili: in Italia il costo mangia 2/3 dello stipendioLa mappa del mercato immobiliare italiano si sta frammentando in modo drastico, rivelando un divario crescente tra i redditi disponibili e il costo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I migliori anni. Trimestrale Direzione Regionale Veneto Ovest e Trentino Alto-Adige - Comunicati - Unisin; Notorious Cinemas, sottoscritto contratto per una nuova multisala a Fiume Veneto; COMPARTO ITTICO IN CRISI: È TEMPO DI AGIRE; Primo Reggiani al Veneto Salvemini di Latina. Tagli e chiusure, l’anno nero delle aziende estere in Veneto: pesa l’alto costo dell’energiaTagli, riduzioni e chiusure: il Veneto fa i conti con la crisi delle multinazionali. Che solleva anche la questione del contesto competitivo per l’industria in Italia. Il caso sul tavolo, in queste ... corrieredelveneto.corriere.it Catastrofi, Veneto ad alto rischio: 850 milioni di danni l'anno. «Esposizione economica elevata»Studio Unipol, la regione è terza in Italia per pericolosità. Il nodo del ricco patrimonio immobiliare ... corrieredelveneto.corriere.it Messaggero Veneto - facebook.com facebook A Venezia vinti 50mila euro al 10eLotto nel concorso del 5 maggio presso un punto vendita in Via Vallon. #Veneto #Venezia #Inprimopiano #Lotto x.com