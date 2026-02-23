Carceri Veneto | allarme sovraffollamento e mancanza di personale

Anna Maria Bigon segnala che il carcere di Montorio a Verona rischia il collasso a causa del sovraffollamento e della carenza di personale. La consigliera regionale del PD evidenzia che in questo penitenziario ci sono più detenuti del doppio della capienza ufficiale, con pochi agenti disponibili a garantire la sicurezza. La situazione si aggrava ogni giorno, rendendo urgente un intervento concreto per risolvere i problemi. La Regione deve intervenire subito per migliorare le condizioni.

Allarme carceri in Veneto: Bigon lancia un appello alla Regione La consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon ha lanciato un allarme sulle condizioni critiche delle carceri venete, con un particolare sul carcere di Montorio a Verona. Il sovraffollamento, le carenze strutturali e la mancanza di personale specializzato rendono insostenibili le condizioni di detenzione, secondo quanto emerge dalla relazione del Garante per i diritti dei detenuti di Verona, don Carlo Vinco. Bigon ha sottolineato come il sovraffollamento e la carenza di servizi adeguati stiano compromettendo la possibilità di garantire condizioni di detenzione dignitose e percorsi di riabilitazione efficaci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

