Vende cibi non idonei al consumo umano | chiusa attività commerciale

Una rivendita di generi alimentari e non alimentari è stata chiusa dopo un controllo congiunto delle forze dell’ordine, dell’Asl e di altre aziende di servizi. Durante l’ispezione sono state trovate e sequestrate sostanze considerate non idonee al consumo umano. L’intervento ha coinvolto la Polizia locale, i Carabinieri, l’Asl Napoli 1 Centro e il supporto di aziende tecniche per le verifiche.

La Polizia locale, insieme ai Carabinieri della locale stazione e al personale dell’Asl Napoli 1 Centro, con il supporto tecnico di Acer, Abc ed Enel, ha effettuato un sopralluogo in una rivendita di generi alimentari e non alimentari. Durante i controlli sono emerse numerose irregolarità, tra.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Sequestrate 20 tonnellate di pesci e gamberi pronti alla vendita a Prato: “Non idonei al consumo umano”Il sequestro dopo un blitz di guardia costiera e ASL all'interno di un deposito di una ditta di importazione di Prato. Blitz in zona stazione: chiusa un'attività commerciale per carenze igienicheIeri la polizia ha effettuato controlli straordinari a Porta Nolana e zone limitrofe. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Vende cibi non idonei al consumo umano: chiusa attività commerciale; Ristoranti da incubo a Termini: prodotti scaduti e carenze igieniche. Sequestrati 160 chili di alimenti. Alimenti non idonei al consumo: sequestrati tre quintali e mezzo di cibo in un market di via PagliaBergamo. Nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre, a seguito di una segnalazione della Polizia Locale di Bergamo, i veterinari e i tecnici del Dipartimento Veterinario dell’ATS di Bergamo sono intervenuti ... bergamonews.it