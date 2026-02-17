Blitz in zona stazione | chiusa un' attività commerciale per carenze igieniche

Ieri, la polizia ha chiuso un negozio in zona stazione a causa di gravi problemi igienici riscontrati durante un controllo. Sul posto, agenti, militari della Guardia di Finanza e funzionari dell’ASL NA1 hanno ispezionato l’attività, trovando scorte alimentari mal conservate e ambienti insalubri. La decisione di interrompere l’attività è arrivata subito, per tutelare la salute dei clienti e dei lavoratori.

Ieri la polizia ha effettuato controlli straordinari a Porta Nolana e zone limitrofe. In particolare, gli agenti, unitamente ai militari della Guardia di Finanza e dell'ASL NA1, hanno effettuato controlli in piazza Mancini, Porta Nolana e altre zone.

Sospesa attività di ristorazione per gravi carenze igienicheNella giornata del 10 dicembre 2025, i carabinieri di Volterra e i NAS di Livorno hanno eseguito un controllo straordinario nel centro cittadino e nelle zone vicine, riscontrando gravi carenze igieniche che hanno portato alla sospensione dell’attività di un ristorante.

Gravi carenze igieniche e prodotti scaduti in vendita: disposte multa e sospensione dell'attività per una gastronomiaDurante le festività natalizie, i controlli del Nas dei Carabinieri di Ancona hanno evidenziato gravi carenze igieniche e la vendita di prodotti scaduti in una gastronomia di Senigallia.

