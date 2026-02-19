Sequestrate 20 tonnellate di pesci e gamberi pronti alla vendita a Prato | Non idonei al consumo umano

Il sequestro dopo un blitz di guardia costiera e ASL all'interno di un deposito di una ditta di importazione di Prato. Chiuso un magazzino per carenze igienico sanitarie e sanzioni per oltre 4mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Prato, sequestrate 20 tonnellate di pesce irregolare: etichette non conformi e scarse condizioni igienicheIl sequestro di oltre 20 tonnellate di pesce a Prato deriva dal controllo effettuato dalla Guardia costiera di Livorno e dall’Azienda Usl di Prato, che hanno scoperto etichette non conformi e condizioni igieniche precarie.

Trecento chili di pesce sequestrati al Mercato Ittico di Salerno: “Pericolosi per il consumo umano”La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato circa trecento chili di pesce presso il mercato ittico locale, valutato circa 6.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Porto, sequestrati oltre 5 milioni di euro non dichiarati; Porto Livorno, sequestrate 1.200 pentole e padelle irregolari provenienti dall'India; 16 tonnellate di carne sequestrate, 26 persone segnalate e sanzioni per 80 mila euro; Sequestrate 18mila tonnellate di olio, era un falso extravergine. Denunciato il titolare di una ditta abruzzese.

Prato, sequestrate 20 tonnellate di pesce irregolare: etichette non conformi e scarse condizioni igienicheÈ il risultato di un controllo congiunto della Guardia costiera di Livorno e dell’Azienda Usl di Prato – Unità Sicurezza alimentare. La struttura è stata chiusa e al responsabile sono state inflitte s ... msn.com

Livorno, sequestrate oltre 20 tonnellate di pesce: chiuso il deposito di una società di importazioneGamberi, gronghi e acciughe, tutti con etichettatura non conforme e documentazione carente: sono questi i prodotti ittici, per un totale di oltre 20 ... gonews.it

CARNEVALE SICURO, MAXI BLITZ DEI NAS: SEQUESTRATE 2,4 TONNELLATE DI PRODOTTI facebook

Blitz dei Nas per Carnevale: nelle pasticcerie sequestrate tonnellate di alimenti non tracciati x.com