Strattona la fidanzata ma un cittadino lo vede e chiama la polizia | 30enne denunciato

Un uomo di 30 anni è stato denunciato dopo che un cittadino ha segnalato un episodio di aggressione nei confronti della fidanzata. La polizia è intervenuta in seguito alla chiamata e ha accertato che l’uomo aveva strattonato la donna. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla denuncia del 30enne, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’accaduto o sulle conseguenze.

Per la ragazza è scattato il codice rosso, normativa del 2019 che ha l'obiettivo di tutelare le vittime di violenza di genere con procedure velocizzate La segnalazione di un cittadino ha messo in evidenza un comportamento aggressivo nei confronti di una giovane donna, così un aretino di 30 anni è stato denunciato per i maltrattamenti nei confronti della fidanzata. Una storia che emerge a poche ore dalla Giornata Internazionale della Donna. La vicenda è accaduta ieri sera intorno a mezzanotte all'altezza del parcheggio del Rossellino. Qui infatti un passante ha notato una coppia in una fase di litigio acceso con l'uomo, in particolare, che stava strattonando la ragazza di pochi anni più giovane. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

