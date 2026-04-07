Alle prime luci dell'alba di martedì 7 aprile, una sparatoria si è verificata nella periferia est di Napoli. Due persone a bordo di uno scooter hanno aperto il fuoco mentre passavano davanti a un bar, colpendo un giovane di 20 anni. La chiamata ai carabinieri è arrivata alle 5:10, ma nonostante i soccorsi, il ragazzo è deceduto poco dopo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Fabio Ascione aveva compiuto vent'anni il 26 marzo scorso. Trasportato in pronto soccorso è morto poco dopo il ricovero per le ferite. La sparatoria davanti a un esercizio pubblico alla periferia est di Napoli La chiamata ai carabinieri arriva quando non è ancora l'alba. Sono le 5:10 del mattino di oggi, martedì 7 aprile quando una sparatoria sveglia la periferia est di Napoli. In pochi minuti sul posto intervengono i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale. In via Carlo Miranda, nei pressi del bar Lively. Sconosciuti in scooter hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace Fabio Ascione, 20 anni compiuti il 26 marzo scorso. 🔗 Leggi su Today.it

La foto degli attimi di terrore davanti al bar, il barista scaraventato contro i tavolini mentre passano le personeIl video dell'aggressione pubblicato sui social e la rabbia del consigliere regionale: "Non si possono lasciare impuniti i delinquenti"...

A fugitive sets off smoke in the city; SWAT snipers hunt him down in the alleys!

Argomenti più discussi: Passano in scooter davanti al bar e sparano: morto un 20enne; Guerra in Iran e Medio Oriente, 3 aprile; L’Iran colpisce una petroliera al largo delle coste del Qatar, l’aeroporto del Kuwait e Israele uccide 5 persone nell’attacco a Beirut.

THE DRAMA Non è certo il capolavoro dell’anno, ma si passano due ore lisce, senza momenti morti. Zendaya e Robert Pattinson bravissimi, capaci di reggere il peso della storia. Il fulcro di tutto è la scoperta di un segreto pesantissimo, uno di quelli che fra - facebook.com facebook

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