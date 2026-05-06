Domani si terrà un incontro tra il Papa e il presidente di un Paese latinoamericano, mentre il segretario di Stato Vaticano ha commentato l'importanza degli Stati Uniti nel contesto internazionale. Durante l'udienza generale di questa settimana, il Papa ha nuovamente parlato dei conflitti nel mondo, chiedendo di lavorare per la pace e condannando le guerre. Questi eventi si susseguono in un momento di tensioni e questioni diplomatiche globali.

Nel corso dell'udienza generale del mercoledì, Papa Leone XIV è tornato sul tema dei conflitti nel mondo rinnovando l'appello di pace contro il male e le guerre. Il capo del Vaticano, che domani incontrerà il segretario di Stato Usa Marco Rubio, ha detto che il ruolo della Chiesa è quello di "rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo" e quindi "di prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono, nel corpo e nello spirito". Riguardo i rapporti tesi con Washington, dopo le ennesime stuzzicate di oggi 6 maggio da parte del presidente...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vaticano, domani l'incontro Papa-Rubio. Parolin: "Gli Usa? Imprescindibili"

Notizie correlate

Usa, Rubio a Roma giovedì e venerdì per incontro con Meloni e il Papa, sul tavolo prove di disgelo con governo e VaticanoRubio spera di poter avere un incontro con Meloni ed anche di essere ricevuto in udienza dal Papa.

Vaticano-Usa, Rubio a Roma per incontrare Papa LeoneÈ in programma per giovedì prossimo l’incontro in Vaticano tra Papa Leone e il Segretario di Stato americano Marco Rubio.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il Papa incontra il 7 maggio il segretario di Stato Usa, Marco Rubio; Porta a porta - Domani in Vaticano il Segretario di Stato Usa Rubio, prove di disgelo con Papa Leone? - Video; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Due americani e un Papa: Vance e Rubio tra fede, potere e la corsa alla Casa Bianca.

Vaticano, domani l'incontro Papa-Rubio. Il Papa contro le guerre, non chiude la porta agli UsaNel corso dell'udienza generale del mercoledì, Papa Leone XIV è tornato sul tema dei conflitti nel mondo rinnovando l'appello di pace contro il male e le guerre. Il capo del Vaticano, che domani ... iltempo.it

Nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano. Domani il segretario di Stato americano Rubio dal Papa(da New York) Alla vigilia della visita del segretario di Stato americano, Marco Rubio, nuove tensioni si sono accese tra la Casa Bianca e il Vaticano, dopo le ultime dichiarazioni di Donald Trump con ... agensir.it

#TG2000 - Le parole di Papa Leone in risposta all’attacco di ieri di Donald Trump. E domani in Vaticano arriva il Segretario di Stato Rubio. #6maggio #PapaLeoneXIV #PapaLeone #Trump #LeoneXIV #Papa #Pope #LeoXIV #DonaldTrump #USA #StatiUniti # - facebook.com facebook

Marco Rubio non va a Roma per ricucire con Papa Leone XIV dopo gli attacchi di Trump. Va per costruire se stesso. La visita in Vaticano del 7 maggio è una tappa di politica estera, ma soprattutto una prova generale presidenziale: "consolidare l’asse tra cristi x.com