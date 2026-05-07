Stamattina, nel giorno esatto del suo primo anniversario in carica, il Papa ha incontrato in Vaticano il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio. La discussione si è concentrata sulla voglia di mantenere buoni rapporti tra le due istituzioni, con particolare attenzione anche alla questione di Cuba. La visita ha rappresentato un momento di confronto tra le parti, senza ulteriori dettagli pubblicamente comunicati.

Il momento tanto atteso è finalmente giunto. Stamattina, a un anno preciso dal suo insediamento, Papa Leone XIV ha incontrato in Vaticano il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Il vertice è stato l'occasione per rinnovare il comune impegno a "coltivare buone relazioni bilaterali" fra le parti, oltre che un momento per lo scambio di vedute attorno al dossier regionale e internazionale con particolare attenzione ai conflitti globali in corso. Il meeting è durato circa 45 minuti e ha toccato temi come Medio Oriente, Iran, Libano, Africa e anche "la situazione a Cuba" verso cui è stata ribadita la "necessità" di "dare sostegno al popolo in questo momento difficile".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vaticano, il Papa incontra Rubio: "Coltivare buoni rapporti". Sul tavolo anche Cuba

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