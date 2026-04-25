Varallo Pombia weekend tra sport e Lego | l' evento per bambini dell' Asd Cascinetta Tennis

A Varallo Pombia, nel fine settimana del 2 e 3 maggio, l’area polivalente sarà teatro di un evento dedicato ai bambini, organizzato dall’Asd Cascinetta Tennis. Durante la due giorni, si svolgeranno attività sportive e di gioco con i mattoncini Lego, coinvolgendo i partecipanti in diverse iniziative pensate per i più giovani. L’evento segna l’apertura della nuova stagione dell’associazione sportiva.

L’area polivalente di Varallo Pombia ospiterà sabato 2 e domenica 3 maggio l’evento di apertura della nuova stagione dell’Asd Cascinetta Tennis. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Fotografia Costruttiva, propone un programma che unisce la pratica sportiva alla creatività, con.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Catania: Ludum, weekend tra LEGO, scienza e illusionismo per stimolare la curiosità dei bambini.Ludum: Scienza e Gioco LEGO per Accendere la Curiosità dei Più Piccoli Il Ludum Science Center di Catania si prepara a un fine settimana all’insegna... Varallo Pombia, chiude per due giorni il ponte sul Ticino sulla Statale della MalpensaAd aprile arrivano due nuove giornate di chiusura per il ponte sul Ticino tra Varallo Pombia e Somma Lombardo. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Chiude per un giorno il ponte di Porto Della Torre, tra Somma Lombardo e Varallo Pombia; Varallo Pombia soffoca, la variante è un’urgenza: Strategica per Malpensa; Il Fuorisalone entra a Palazzo Lombardia: inaugurata l’installazione Oasi Life Experience. REMINDER Il 10 maggio si avvicina… e il nostro Chilometro Enogastronomico è pronto a farvi vivere una giornata di gusto tra le vie di Varallo Pombia 6 tappe, buon cibo, ottima compagnia e una passeggiata tutta da assaporare. Aggiornamento im - facebook.com facebook