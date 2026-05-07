Venerdì 8 maggio, alle ore 10, si terrà nella Sala della Regina di Montecitorio a Roma il convegno intitolato “Vanvitelli award Caserta”. L’evento si svolgerà in una sala pubblica e prevede un appuntamento nel palazzo della Camera dei Deputati. La manifestazione è dedicata al conferimento del premio “Vanvitelli award Caserta”.

ROMA – Venerdì 8 maggio, a partire dalle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio, a Roma, si svolgerà il convegno “Vanvitelli award Caserta”. Interviene la segretaria di presidenza, Annarita Patriarca. L’iniziativa è promossa dall’Associazione RiseUp su iniziativa del deputato di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano, con il patrocinio delle maggiori associazioni di categoria del territorio. L’obiettivo è di valorizzare le eccellenze che contribuiscono alla crescita e all’immagine del territorio casertano in Italia e nel mondo. Il premio sarà conferito a 12 realtà e personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti, dalla cultura all’impresa, dallo spettacolo alla ristorazione, fino all’impegno sociale.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Vanvitelli award Caserta” venerdì 8 maggio nella Sala della Regina di Montecitorio

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