Durante la cerimonia di apertura della 27ª edizione del Master in gestione delle risorse, è stato consegnato il premio “Top Manager 2025” a Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di IREN e presidente di Utilitalia. L’evento si è svolto presso la sala della Regina di Palazzo Montecitorio, coinvolgendo studenti e professionisti del settore. La premiazione ha riconosciuto il ruolo di leadership e il contributo nel settore della gestione delle risorse.

Nel corso della cerimonia di apertura della 27ª edizione del Master in gestione delle risorse energetiche SAFE, svoltasi presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio a Roma, Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren e presidente di Utilitalia, è stato premiato come Top Manager dell'anno 2025 per “la riconosciuta leadership e la comprovata capacità di guidare la transizione energetica”. Nel commentare il riconoscimento, Dal Fabbro ha dichiarato: «Sono onorato di aver ricevuto questo premio, che richiama il valore del percorso di transizione energetica in corso nel Paese, un processo complesso che richiede visione industriale, innovazione continua e responsabilità verso territori e comunità.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Luca dal fabbro, presidente esecutivo iren e presidente utilitalia, premiato “top manager 2025” durante la cerimonia di apertura del master safe presso la sala della regina di palazzo montecitorio

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