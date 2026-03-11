Vangelo dell’11 marzo 2026 | cosa ci insegna Gesù sulla Legge

Il Vangelo dell’11 marzo 2026 viene letto oggi con l’intento di approfondire il messaggio di Gesù sulla Legge. La riflessione è guidata dalle parole di don Luigi Maria Epicoco, che invita i fedeli a meditare sul significato delle Scritture. La lettura si concentra sul testo evangelico di quel giorno, offrendo spunti per la preghiera e la comprensione personale.

Meditiamo il Vangelo dell’11 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo odierno, Gesù fa il punto sulla sua reale missione: non è venuto tra noi per abolire la Legge, ma portarla a compimento. Si tratta di un insegnamento che ci esorta alla responsabilità personale e all’essere fedeli ai precetti. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Se si dovesse amare Dio per paura di un castigo, non sarebbe amarlo. Dio viene a rivestirci della sua compassione. Tesse la nostra vita come un bel vestito, con i fili del suo perdono. La certezza del suo perdono è una delle più generose realtà del Vangelo. ~ x.com