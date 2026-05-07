Valverde portato via in sedia a rotelle dopo il pugno di Tchouameni | il Real Madrid vuole cacciarli

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un allenamento del club, un episodio di violenza tra due giocatori ha attirato l'attenzione. Uno dei calciatori è stato colpito con un pugno dall'altro e, a seguito dell'aggressione, è stato trasportato in ambulanza in ospedale, seduto su una sedia a rotelle. Testimoni riferiscono che l'incidente si è verificato negli spogliatoi, alimentando tensioni tra i membri della squadra e suscitando discussioni interne.

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La tensione all'interno del Real Madrid è montata a livelli altissimi negli ultimi giorni, fino all'episodio gravissimo del pugno di Tchouameni a Valverde: i testimoni parlano di un gesto molto violento in spogliatoio, l'uruguaiano è stato portato via in sedia a rotelle in ospedale. Sarebbe stato lui ad innescare la rissa con quanto fatto prima in allenamento. Il Real Madrid potrebbe licenziare entrambi per giusta causa, intanto già li ha sospesi senza stipendio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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