Valverde portato via in sedia a rotelle dopo il pugno di Tchouameni | il Real Madrid vuole cacciarli

Durante un allenamento del club, un episodio di violenza tra due giocatori ha attirato l'attenzione. Uno dei calciatori è stato colpito con un pugno dall'altro e, a seguito dell'aggressione, è stato trasportato in ambulanza in ospedale, seduto su una sedia a rotelle. Testimoni riferiscono che l'incidente si è verificato negli spogliatoi, alimentando tensioni tra i membri della squadra e suscitando discussioni interne.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La tensione all'interno del Real Madrid è montata a livelli altissimi negli ultimi giorni, fino all'episodio gravissimo del pugno di Tchouameni a Valverde: i testimoni parlano di un gesto molto violento in spogliatoio, l'uruguaiano è stato portato via in sedia a rotelle in ospedale. Sarebbe stato lui ad innescare la rissa con quanto fatto prima in allenamento. Il Real Madrid potrebbe licenziare entrambi per giusta causa, intanto già li ha sospesi senza stipendio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Tchouaméni manda Valverde in ospedale con un pugno (bell’ambientino al Real Madrid) Leggi anche: Valverde in ospedale dopo la lite violenta con Tchouameni: il Real Madrid è imploso Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lite furiosa tra Valverde e Tchouameni durante gli allenamenti del Real: sono quasi arrivati alle mani; Clamoroso dalla Spagna: Bufera Real Madrid, lite tra Valverde e Tchouaméni. Si corre in ospedale; LaLiga: preview Espanyol-Real Madrid; Real Madrid, sfiorata la rissa tra Valverde e Tchouameni: lo spogliatoio è in crisi. Valverde portato via in sedia a rotelle dopo il pugno di Tchouameni: il Real Madrid vuole cacciarliLa tensione all'interno del Real Madrid è montata a livelli altissimi negli ultimi giorni, fino all'episodio gravissimo del pugno di Tchouameni a Valverde ... fanpage.it Bufera Real, rissa in allenamento: Valverde finisce in ospedale! Cosa è successoDurissimo scontro tra i due giocatori Blancos, che arrivano alle mani dopo il precedente litigio sempre in allenamento. E domenica c'è il ... tuttosport.com La gravità dell'incidente ha portato a una riunione d'emergenza negli spogliatoi pochi minuti dopo l'alterco, alla quale ha partecipato anche José Ángel Sánchez (amministratore delegato del Real Madrid), e all'avvio di un procedimento disciplinare nei confron x.com Lo spogliatoio del Real Madrid è imploso - facebook.com facebook