In Piemonte e Valle d'Aosta le imprese incontrano problemi nel trovare candidati disponibili per le posizioni di consulenti. La mancanza di candidati si evidenzia come una delle sfide principali per le aziende di queste regioni. Il problema riguarda in particolare le piccole e medie imprese, che rischiano di compromettere la loro competitività a causa della scarsità di risorse umane qualificate.

Torino, 19 mar. (AdnkronosLabitalia) - Imprese di Piemonte e Valle d'Aosta alle prese con crescenti difficoltà nel reperire personale. In questa macroarea su 100 assunzioni programmate solo 22 si concludono nei tempi previsti, mentre la maggioranza si chiude in tempi molto più lunghi (32) o scendendo a compromessi sul profilo individuato (30). Se nel 2019 circa il 14% delle imprese dichiarava di non riuscire ad assumere per la mancanza di candidati, nel 2025 la percentuale è salita al 33%. È quanto emerge dalla ricerca della Fondazione Studi consulenti del lavoro, 'Il mercato del lavoro in Piemonte-Val D'Aosta tra mismatch e carenza di profili', condotta su un campione significativo di consulenti del lavoro su dati UnionCamere-Ministero del Lavoro, che sarà presentata domani al Congresso interregionale della categoria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Consulenti: in Piemonte e Valle d'Aosta con assenza candidati a rischio competitività pmi

Articoli correlati

Asti: “Dov’è più profondo” riscopre il canto ancestrale tra Puglia, Piemonte e Valle d’Aosta. Sabato in scena.Asti si prepara ad accogliere sabato 21 febbraio, alle ore 21, lo spettacolo “Dov’è più profondo” di Irene Russolillo, una performance che esplora la...

Piemonte: 75 milioni per Pmi con basket bond innovativiIl Piemonte lancia un piano da 75 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese attraverso l'emissione di basket bond, strumenti...

Tutti gli aggiornamenti su Lavoro Consulenti in Piemonte e Valle...

Temi più discussi: Dentro il Futuro: Assemblea CPO e Congresso interregionale Piemonte e Valle D'Aosta; ‘Dentro il Futuro’, Conflavoro partner dei Consulenti del Lavoro nella tre giorni di Torino; Carenza di lavoratori Nord-Ovest: l’analisi dei Consulenti del lavoro; In Piemonte e Valle d’Aosta scarseggiano i lavoratori.

Carenza di lavoratori Nord-Ovest: l’analisi dei Consulenti del lavoroIl rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro evidenzia come, in Piemonte e Valle d’Aosta, il mercato del lavoro sia sempre ... ipsoa.it

In Piemonte e Valle d'Aosta su 100 assunzioni 22 a buon fine in tempoLavoratori cercasi, in Piemonte e Valle d'Aosta, ma le aziende si scontrano spesso con le (crescenti) difficoltà nel reperimento dei giusti profili, tanto che su 100 assunzioni programmate soltanto 2 ... ansa.it

Ragazzi dopo due anni posso dire che mi trovo in un brutto ambiente , gente che sparla, responsabile che fa di tutto per mettermi in cattiva luce quando in realtà io faccio di tutto per togliergli il lavoro in più perché io mi occupo di cose che dovrebbe fare lui, c'è - facebook.com facebook

Al centro del suo lavoro c'è una semplice convinzione: la trasformazione inizia con il respiro. Il percorso della ex-creativa di Vogue nella creazione di un sistema esperienziale che cura ansia, stress e detossina il corpo attraverso il gesto più comune di tutti x.com