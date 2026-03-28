Trasporti Eav | Riapertura della Benevento-Cancello a gennaio 2027

Eav ha annunciato che la linea ferroviaria Cancello-Benevento potrebbe riaprire a gennaio 2027, dopo i lavori di ammodernamento in corso. La tratta è attualmente chiusa al traffico, con interventi in fase di completamento. La data di riapertura prevista si riferisce al primo mese del prossimo anno. La linea collega le due località e viene utilizzata da pendolari e utenti locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Potrebbe riaprire a gennaio dell’anno prossimo la linea Cancello-Benevento, oggi oggetto di importanti lavori di ammodernamento. Ad annunciarlo è l ‘Ente Autonomo Volturno che, in una nota, fa il punto della situazione, spiegando che per la riapertura all’esercizio risultano propedeutiche “ l’ultimazione dei lavori di risanamento e rinnovo dell’armamento” che presentano uno stato di avanzamento fisico superiore al 60% e per i quali si prevede la conclusione delle attività entro il mese di maggio e “ la conclusione dei lavori di implementazione del nuovo sistema di segnalamento Scmt e di realizzazione del nuovo impianto Acc-M”, attualmente prossimi al completamento, con una percentuale di realizzazione fisica superiore al 90% e i cui interventi residui dovrebbero concludersi entro il prossimo settembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trasporti, Eav: “Riapertura della Benevento-Cancello a gennaio 2027” Articoli correlati Linea Cancello–Benevento, il Sindaco di Montesarchio: “Riapertura entro gennaio 2027, termine non negoziabile”Tempo di lettura: 2 minutiIn qualità di Sindaco di Montesarchio, ho esaminato con estrema attenzione il documento informativo trasmesso da EAV in... Trasporti, sciopero di 4 ore, venerdì sera a rischio i collegamenti Eav– Sciopero di quattro ore: venerdì prossimo si annunciano disagi per gli utenti che si servono dei mezzi gestiti da Eav per i loro spostamenti. Contenuti e approfondimenti su Riapertura della Benevento Temi più discussi: Mancata riapertura ferrovia Benevento - Napoli: Provincia scrive a ministero; Riapertura linea Benevento-Cancello, il presidente Lombardi sollecita Ministero e Regione; Tratta ferroviaria Benevento – Cancello – Napoli, ancora un rinvio. Lombardi scrive al Ministro dei Trasporti. Mancata riapertura ferrovia Benevento - Napoli: Provincia scrive a ministeroDopo le preoccupazioni espresse dal sindaco di Montesarchio per l'ulteriore ritardo ... msn.com Linea Cancello–Benevento, il sindaco di Montesarchio: Bene i lavori, ma basta ritardi. Riapertura entro gennaio 2027In qualità di Sindaco di Montesarchio, ho esaminato con estrema attenzione il documento informativo trasmesso da EAV in merito all’avanzamento dei lavori sulla linea Cancello – Benevento. Esprimo inn ... ntr24.tv GFP2026: manca davvero pochissimo oramai! Per quest’anno vi proponiamo tre aperture straordinarie, profondamente legate alla storia di Benevento e alla nostra delegazione: Per gli iscritti FAI, sarà riservata l’apertura d’eccezione della Sede Confind - facebook.com facebook