Linea Cancello–Benevento il Sindaco di Montesarchio | Riapertura entro gennaio 2027 termine non negoziabile

Il sindaco di Montesarchio ha dichiarato che la riapertura della linea Cancello–Benevento è prevista entro gennaio 2027 e che tale termine non è negoziabile. Ha affermato di aver esaminato attentamente il documento informativo inviato da EAV riguardo ai progressi dei lavori sulla linea ferroviaria. Il comunicato si concentra sull’aggiornamento ufficiale relativo alle tempistiche di riattivazione del servizio.

Tempo di lettura: 2 minuti In qualità di Sindaco di Montesarchio, ho esaminato con estrema attenzione il documento informativo trasmesso da EAV in merito all’avanzamento dei lavori sulla linea Cancello – Benevento. – così in una nota il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico. Esprimo innanzitutto soddisfazione per l’effetto prodotto dalla nostra istanza: l’aver ottenuto un quadro tecnico dettagliato e un cronoprogramma definito è un atto di trasparenza dovuto a una comunità che da troppo tempo attende risposte concrete. Tuttavia, è doveroso sottolineare che le informazioni sullo stato dell’arte non devono essere fornite solo a seguito delle proteste di cittadini esasperati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Linea Cancello–Benevento, il Sindaco di Montesarchio: “Riapertura entro gennaio 2027, termine non negoziabile” Articoli correlati Consulta fissa il termine per abolire la rateizzazione del Tfr ai dipendenti pubblici entro gennaio 2027Il meccanismo che dilata i tempi di riconoscimento del trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici va cancellato. “Territorio giallorosso”, il Comune di Montesarchio aderisce all’iniziativa del Benevento calcioIl Comune di Montesarchio aderisce all’iniziativa “Territorio giallorosso”, promossa dal Benevento Calcio per rafforzare il legame tra la squadra e... Altri aggiornamenti su Linea Cancello Benevento il Sindaco di... Temi più discussi: Riapertura linea Benevento-Cancello, il presidente Lombardi sollecita Ministero e Regione; Benevento, 25-03-2026 11:42; Lavori sulla linea Napoli-Caserta via Aversa: modifiche alla circolazione ferroviaria; Linea Av Napoli-Bari, attivata nuova tratta: Più treni, meno attese. Linea Cancello–Benevento, il sindaco di Montesarchio: Bene i lavori, ma basta ritardi. Riapertura entro gennaio 2027In qualità di Sindaco di Montesarchio, ho esaminato con estrema attenzione il documento informativo trasmesso da EAV in merito all’avanzamento dei lavori sulla linea Cancello – Benevento. Esprimo inn ... ntr24.tv Riapertura linea Benevento-Cancello, il presidente Lombardi sollecita Ministero e RegioneIl Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha espresso solidarietà e condivisione per l’iniziativa delle scorse ore del Sindaco di Montesarchio. Quest’ultimo, facendosi interprete del ... ntr24.tv Un’infrastruttura strategica per il rilancio del Sud: dalla Reggia di Caserta il sottosegretario Tullio Ferrante ha presentato la nuova tratta Cancello–Frasso Telesino–Dugenta, primo tassello della linea alta velocità Napoli–Bari. - facebook.com facebook