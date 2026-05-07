Valeria Parrella | Sfrattata da Bagnoli per il bradisismo Le istituzioni? Usano Napoli per la propria carriera

Valeria Parrella ha annunciato di essere stata sfrattata da Bagnoli a causa del bradisismo, fenomeno geologico che ha reso inagibili alcune abitazioni. Nel suo intervento, ha criticato le istituzioni locali, sostenendo che agiscono con lentezza e sfruttano Napoli come trampolino di lancio per la propria carriera. La scrittrice ha commentato anche la situazione nel quartiere, evidenziando come queste dinamiche influenzino la vita dei residenti.

Valeria Parrella ha lasciato Bagnoli a causa del bradisismo e denuncia istituzioni lente e opportuniste, accusate di usare Napoli come tappa di carriera.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bagnoli, coppia di 80enni sfrattata da Borgo Coroglio: “Manfredi ci aiuti, non sappiamo dove andare”La coppia di 80enni vive a Borgo Coroglio da 70 anni: "Ci è nata mia mamma - racconta la moglie a Fanpage. Valeria Parrella ospite all’Institut Français di Napoli, in occasione dell’uscita del nuovo romanzo "La ragazzina"In occasione dell’uscita di La ragazzina, il nuovo romanzo di Valeria Parrella pubblicato da Feltrinelli, Librerie Feltrinelli presenta un incontro... Una raccolta di contenuti Si parla di: Valeria Parrella: Sfrattata da Bagnoli per il bradisismo. Le istituzioni? Usano Napoli per la propria carriera. Valeria Parrella: Sfrattata da Bagnoli per il bradisismo. Le istituzioni? Usano Napoli per la propria carrieraValeria Parrella ha lasciato Bagnoli a causa del bradisismo e denuncia istituzioni lente e opportuniste, accusate di usare Napoli come tappa di carriera ... fanpage.it La ragazzina, Valeria Parrella ci insegna che il coraggio di opporsi non ha tempoIn La ragazzina, Valeria Parrella racconta la sua storia per quello che è anche oggi: la storia di una ragazza che rivendica la propria voce e il proprio spazio nel mondo. libreriamo.it