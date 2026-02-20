Bagnoli coppia di 80enni sfrattata da Borgo Coroglio | Manfredi ci aiuti non sappiamo dove andare

Una coppia di ottantenni di Borgo Coroglio è stata sfrattata dopo decenni di residenza. La causa è legata a un procedimento legale che ha portato alla loro espulsione dall’abitazione, dove vivevano da oltre 70 anni. La donna ricorda con tristezza che in quella casa è cresciuta anche sua madre. Ora, senza un tetto, chiedono aiuto al sindaco Manfredi, sperando in una soluzione. La coppia si trova in difficoltà e non sa dove andare.

La coppia di 80enni vive a Borgo Coroglio da 70 anni: "Ci è nata mia mamma - racconta la moglie a Fanpage.it - e poi tutti noi fratelli. Sulle case c'è vincolo di esproprio, non cacciateci adesso. Siamo soli e non sappiamo dove andare".

