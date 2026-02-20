Bagnoli coppia di 80enni sfrattata da Borgo Coroglio | Manfredi ci aiuti non sappiamo dove andare
Una coppia di ottantenni di Borgo Coroglio è stata sfrattata dopo decenni di residenza. La causa è legata a un procedimento legale che ha portato alla loro espulsione dall’abitazione, dove vivevano da oltre 70 anni. La donna ricorda con tristezza che in quella casa è cresciuta anche sua madre. Ora, senza un tetto, chiedono aiuto al sindaco Manfredi, sperando in una soluzione. La coppia si trova in difficoltà e non sa dove andare.
La coppia di 80enni vive a Borgo Coroglio da 70 anni: "Ci è nata mia mamma - racconta la moglie a Fanpage.it - e poi tutti noi fratelli. Sulle case c'è vincolo di esproprio, non cacciateci adesso. Siamo soli e non sappiamo dove andare".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Bagnoli, gli abitanti di Borgo Coroglio dal prefetto: “Espropriati delle nostre case 6 anni fa, che fine faremo?”
Leggi anche: Bagnoli, una residente di Borgo Coroglio: "O ci rispettano o facciamo la guerra" |VIDEOVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nuovo blocco dei tir dell'America's Cup a Bagnoli; Blocco dei tir a Bagnoli, continua la protesta dei residenti | FOTO.
Coppia di 80enni trovati morti in casa, l'ipotesi dell'omicidio suicidio: Mario Cutella avrebbe ucciso la compagna Vanda Venditti, gravemente malataSAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) - Avrebbe puntato la pistola contro la compagna uccidendola e poi verso sé stesso, suicidandosi in un'abitazione in via Volta a San Benedetto del Tronto. È su ... ilgazzettino.it
80enni trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidioUna tragedia ha sconvolto oggi la tranquillità di San Benedetto del Tronto, dove sono stati ritrovati morti una coppia di 80enni, Vanna Venditti e il compagno Mario Cutello, secondo le prime ... ilgiornale.it
I comitati degli abitanti di Borgo Coroglio oggi dal Prefetto: “Ci hanno notificato l’esproprio 6 anni fa. Ad oggi niente case nuove e non possiamo ristrutturare le vecchie” - facebook.com facebook