Valditara e la gaffe da bocciatura su Piersanti Mattarella | Me lo ricordo… E sbaglia | lo scivolone sui ricordi da 18enne – Il video

Durante un intervento pubblico, il ministro dell’Istruzione ha ricordato un episodio legato a Piersanti Mattarella, affermando di ricordarlo bene. Tuttavia, nel tentativo di condividere un ricordo personale, ha commesso un errore sui dettagli del periodo giovanile. Il video dell’occasione mostra come il suo racconto non corrisponda ai fatti storici noti. La confusione sui ricordi si è fatta evidente durante la sua dichiarazione.

Sono un po’ confusi i ricordi di gioventù del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Almeno a sentire il racconto che lo stesso ministro fa dell’omicidio di Piersanti Mattarella, su cui si è consumata una gaffe che meriterebbe un voto bassissimo in Storia. Il ministro ha partecipato all’inaugurazione di una scuola a Pietradefusi, nell’Avellinese, proprio al presidente della Regione Sicilia assassinato nel 1980. Ed è in quell’occasione che Valditara scivola affidandosi troppo ai ricordi di lui 18enne: «Sono anche qua, perdonatemi, è importante, per l’inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella – racconta parlando ai giornalisti, come mostra un video di Repubblica – E qui voglio spendere anche due parole perché all’epoca io avevo diciannove anni, anzi quasi 19 anni, 18 anni avevo.🔗 Leggi su Open.online

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