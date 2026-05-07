Valditara e la gaffe da bocciatura su Piersanti Mattarella | Me lo ricordo… E sbaglia | lo scivolone sui ricordi da 18enne

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha fatto un errore durante un intervento ricordando un episodio relativo a Piersanti Mattarella. Ha affermato di ricordarlo, ma poi ha commesso uno scivolone sui dettagli dei ricordi di gioventù, risalenti a circa 18 anni fa. La confusione sui ricordi personali del ministro ha attirato l’attenzione, suscitando commenti sui social e tra gli osservatori politici.

Sono un po’ confusi i ricordi di gioventù del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Almeno a sentire il racconto che lo stesso ministro fa dell’omicidio di Piersanti Mattarella, su cui si è consumata una gaffe che meriterebbe un voto bassissimo in Storia. Il ministro ha partecipato all’inaugurazione di una scuola a Pietradefusi, nell’Avellinese, proprio al presidente della Regione Sicilia assassinato nel 1980. Ed è in quell’occasione che Valditara scivola affidandosi troppo ai ricordi di lui 18enne: «Sono anche qua, perdonatemi, è importante, per l’inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella – racconta parlando ai giornalisti, come mostra un video di Repubblica – E qui voglio spendere anche due parole perché all’epoca io avevo diciannove anni, anzi quasi 19 anni, 18 anni avevo.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Lo strafalcione del ministro dell’Istruzione Valditara: “Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate Rosse”“Sono qui per l’inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella: all’epoca avevo 18 anni e ricordo quella foto drammatica del presidente... Lo scivolone di Gratteri su Sal Da Vinci che vota No al referendumMassimo Gramellini ha fatto una domanda scherzosa al procuratore di Napoli Nicola Gratteri, ospite a “In altre parole” su La7, sulla canzone che ha... Aggiornamenti e dibattiti 'Ucciso dalle Br'. Gaffe di Valditara su Piersanti Mattarella. Lui: 'Solo un lapsus'Sono qui per l'inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella: all'epoca avevo 18 anni e ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio il ... ansa.it Gaffe del ministro Valditara: Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate rosseHa difeso la riforma della scuola ed ha attaccato i violenti che lo contestano, ma nel giorno delle proteste degli studenti in Campania il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sbarcato in Irp ... napoli.repubblica.it